Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht auf Hotelparkplatz in Hohegeiß

Goslar (ots)

In der Zeit vom 26.11.2025 gegen 16:00 Uhr bis zum 27.11.2025 gegen 7:30 Uhr fand ein Unfall auf einem Hotelparkplatz in Hohegeiß statt. Es wurde eine Gabione von einem unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der Schaden wird auf 800EUR geschätzt. Der Täter hat den Unfall nicht gemeldet, weshalb ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet wird. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell