POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 29.11.2025
Goslar (ots)
Sachbeschädigung an zwei PKW
In der Zeit zwischen 27.11.25, 20:30 Uhr bis 28.11.25, 07:30 Uhr werden in der Mittelstraße in Seesen zwei PKW beschädigt. Ein Opel Corsa weist einen und ein Opel Astra vier luftleere Reifen auf. Der Astra wurde zudem auf der gesamten Fahrzeuglänge durch einen tiefen Kratzer im Lack beschädigt. Insgesamt entsteht ein Schaden von knapp 6000 Euro. Die Ermittlungen dazu dauern an.
i.A. Renner PHK'in
