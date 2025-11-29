PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 29.11.2025

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an zwei PKW

In der Zeit zwischen 27.11.25, 20:30 Uhr bis 28.11.25, 07:30 Uhr werden in der Mittelstraße in Seesen zwei PKW beschädigt. Ein Opel Corsa weist einen und ein Opel Astra vier luftleere Reifen auf. Der Astra wurde zudem auf der gesamten Fahrzeuglänge durch einen tiefen Kratzer im Lack beschädigt. Insgesamt entsteht ein Schaden von knapp 6000 Euro. Die Ermittlungen dazu dauern an.

i.A. Renner PHK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren