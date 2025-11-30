PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar vom 30.11.2026

Goslar (ots)

Körperverletzung am Bahnhof

Am 29.11.2025 gegen 20:30 Uhr kam es am Bahnhofsplatz in Goslar zu einem gewaltsamen Übergriff. Hierbei attackierte der alkoholisierte, 37-jährige Beschuldigte sein Opfer durch Schläge und Würgeversuche. Nach dem Hinzukommen von Polizeibeamten kam der Beschuldigte einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach und wurde im Anschluss in den Polizeigewahrsam der Polizei Goslar verbracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wohnungseinbruch

In der Nenndorfstraße in Goslar kam es am Samstag, 09.11.2025,gegen 00.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Nachdem sich der oder die Täter unbemerkt gewaltsam Zugang in das Haus verschafft hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Mit dem Diebesgut verließen die Täter ebenfalls unbemerkt das Wohnhaus in unbekannte Richtung.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein Fahrzeugführer fiel mit seinem PKW innerhalb des Stadtgebiets von Goslar mit einer unsicheren Fahrweise auf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer deutlich alkoholisiert war. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag den 29.11.2025, zwischen 12:26 und 12:51 Uhr touchiert ein bislang unbekannte Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken aus einer Parklücke, auf dem Christian-von-Dohm-Platz, einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten PKW entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zwischen dem 29.11.2025/16:30 Uhr und 30.11.2025/13:00 Uhr in der Bürgermeister-Pape-Straße in Goslar. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten PKW. Bei dem Unfall entstand Sachschaden. Der Verursacher verließ anschließend den Unfallort ohne seine Beteiligung an dem Unfall bekannt zu geben.

Schwerer Verkehrsunfall mit verletzten Personen Am Sonntag, 30.11.2025, in den frühen Morgenstunden, befuhren zwei 24-jährige Liebenburger mit einem PKW die Kreisstraße 18 in Richtung Dörnten. In einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Fahrer und Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente für eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Unfallaufnahme fand unter Hinzuziehung eines Gutachters sowie eines speziellen polizeilichen Dokumentationsverfahrens statt weshalb die Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt waren.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar (05321 - 3390) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

