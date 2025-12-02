Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 02.12.2025

Goslar (ots)

Unbekannte Täter und stiegen im Zeitraum von Donnerstagabend bis Montagabend in ein Wohnhaus im Stadtteil Rammelsberg ein.

Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses am Petersberg und drangen gewaltsam in das Objekt ein. Hier durchwühlten sie diverse Räume nach Wertgegenständen. Anschließend entkamen die Täter unerkannt.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell