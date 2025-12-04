Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 04.12.2025

Goslar (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch stiegen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Bad Harzburg ein.

Der oder die Täter gelangten unter Gewaltanwendung in das Haus in der Straße Im Troge, durchwühlten die Räumlichkeiten, erlangten dabei diverse Wertgegenstände und flüchteten unerkannt.

Hinweise oder Beobachtungen zu diesem Einbruch nimmt die Polizei unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

