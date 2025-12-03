Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Schule in Oker

Goslar (ots)

Am 27.11.2025 gegen 18 Uhr wurden an der Adolf-Grimme-Gesamtschule im Goslarer Ortsteil Oker mehrere Fenster beschädigt. Die betroffenen Fenster liegen am westlichen Teil der Schule zur Straße "Eulenburg" hin.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat und insbesondere mit den Tätern in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell