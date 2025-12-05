Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Randalierer in der Goslarer Altstadt

Goslar (ots)

Am Freitagvormittag meldeten verschiedene Zeugen gegen 10.15 Uhr eine männliche Person, die in der Sparkasse am Jakobikirchhof mit einem Hammer Scheiben einschlug.

Der Mann hatte sich dabei stark blutende Verletzungen an der Hand zugezogen und war in Richtung Hokenstraße geflüchtet. Hier wurde er kurz darauf von Einsatzkräften der Polizei gestellt und erstversorgt. Der hinzugerufene Rettungsdienst übernahm die weitere medizinische Versorgung und den Transport ins Klinikum.

Aktuell wird von einem psychischen Ausnahmezustand des Täters ausgegangen. Eine Person trug durch umherfliegende Splitter leichte Verletzungen davon, zwei weitere erlitten offensichtlich einen Schock. Die polizeilichen Ermittlungen zu diesem Ereignis dauern an.

