PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 05.12.2025

Goslar (ots)

Seesen

Am 03.12.2025 wurde um 18:35 Uhr durch die Seesener Funkstreife ein PKW auf der Braunschweiger Straße in Seesen kontrolliert. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass die 34jährige Fahrzeugführerin aus Seesen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der geführte PKW keinen Versicherungsschutz aufweist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und zwei Strafverfahren eingeleitet.

Seesen

Am 04.12.2025 wurde um 11:34 Uhr durch die Seesener Funkstreife ein PKW in der Harzstraße in Seesen kontrolliert. Bei der Überprüfung des 67jährigen Fahrzeugführers aus Seesen wird deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Nach einem freiwilligen Alkoholtest bestätigte sich der Verdacht und eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Seesen

Am 04.12.2025 ereignete sich auf der L466/B82 um 19:25 Uhr im Einmündungsbereich zum Maxi-Autohof Rhüden, Am Zainer Berg, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Nach Feststellungen der Funkstreife und Angaben der Beteiligten am Unfallort befuhr der 42jährige Unfallverursacher aus Hildesheim mit seinem PKW den Einmündungsbereich des Autohofs um nach links in Richtung BAB 7 einzubiegen. Beim Befahren der B 82 übersieht der Verursacher die von links kommende auf der Vorfahrtstraße in Richtung Rhüden fahrende 18jährige Geschädigte aus Salzgitter mit ihrem PKW. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 18jährige Geschädigte wird bei dem Zusammenstoß verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus Goslar verbracht. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und werden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Gesamtschaden ca. 10.000,- Euro. Die freiwillige Feuerwehr Rhüden unterstütze mit Absperr- und Sicherungsaufgaben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 13:00

    POL-GS: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

    Goslar (ots) - Am Montag, 24.11.2025 kam es gegen 19:20 Uhr in der Bornhardtstraße im Ortsteil Baßgeige zu einer gefährlichen Körperverletzung. Mehrere Jugendliche hatten einen 15-Jährigen aus Salzgitter im Bereich des Lidl Parkplatzes und dem angrenzenden Grundstück der Kreiswirtschaftsbetriebe angegriffen und geschlagen. Anschließend verschwanden die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei fragt nun nach ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:30

    POL-GS: Randalierer in der Goslarer Altstadt

    Goslar (ots) - Am Freitagvormittag meldeten verschiedene Zeugen gegen 10.15 Uhr eine männliche Person, die in der Sparkasse am Jakobikirchhof mit einem Hammer Scheiben einschlug. Der Mann hatte sich dabei stark blutende Verletzungen an der Hand zugezogen und war in Richtung Hokenstraße geflüchtet. Hier wurde er kurz darauf von Einsatzkräften der Polizei gestellt und erstversorgt. Der hinzugerufene Rettungsdienst ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:44

    POL-GS: Polizei sucht Zeugen nach Raub im Oberharz

    Goslar (ots) - Am Donnerstagabend kam es am südlichen Stadtrand von Clausthal-Zellerfeld zu einem Raub auf eine Tankstelle. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige betraten gegen 20.50 Uhr eine Tankstelle in der Andreasberger Straße und forderten von dem Mitarbeiter und Gewaltandrohung die Herausgabe von Geld. Dieser händigte eine unbekannte Summe aus, woraufhin die Täter mit der Beute in Richtung Am Schlagbaum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren