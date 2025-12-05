Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 05.12.2025

Goslar (ots)

Seesen

Am 03.12.2025 wurde um 18:35 Uhr durch die Seesener Funkstreife ein PKW auf der Braunschweiger Straße in Seesen kontrolliert. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass die 34jährige Fahrzeugführerin aus Seesen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der geführte PKW keinen Versicherungsschutz aufweist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und zwei Strafverfahren eingeleitet.

Seesen

Am 04.12.2025 wurde um 11:34 Uhr durch die Seesener Funkstreife ein PKW in der Harzstraße in Seesen kontrolliert. Bei der Überprüfung des 67jährigen Fahrzeugführers aus Seesen wird deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Nach einem freiwilligen Alkoholtest bestätigte sich der Verdacht und eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Seesen

Am 04.12.2025 ereignete sich auf der L466/B82 um 19:25 Uhr im Einmündungsbereich zum Maxi-Autohof Rhüden, Am Zainer Berg, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Nach Feststellungen der Funkstreife und Angaben der Beteiligten am Unfallort befuhr der 42jährige Unfallverursacher aus Hildesheim mit seinem PKW den Einmündungsbereich des Autohofs um nach links in Richtung BAB 7 einzubiegen. Beim Befahren der B 82 übersieht der Verursacher die von links kommende auf der Vorfahrtstraße in Richtung Rhüden fahrende 18jährige Geschädigte aus Salzgitter mit ihrem PKW. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 18jährige Geschädigte wird bei dem Zusammenstoß verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus Goslar verbracht. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und werden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Gesamtschaden ca. 10.000,- Euro. Die freiwillige Feuerwehr Rhüden unterstütze mit Absperr- und Sicherungsaufgaben.

