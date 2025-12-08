Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeiinspektion und Landkreis Goslar unterzeichnen Partnerschaft für mehr Sicherheit

Goslar (ots)

Die Polizeiinspektion (PI) und der Landkreis Goslar haben ihre bereits seit Jahren gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit nun durch den Abschluss einer gemeinsamen Sicherheitspartnerschaft offiziell besiegelt. Goslars PI-Leiter, Polizeidirektor Rodger Kerst, und Landrat Dr. Alexander Saipa unterzeichneten die Vereinbarung heute Mittag im Kreishaus.

Als Auslöser für diesen Schritt führen Landrat Dr. Saipa und Polizeichef Kerst das individuelle Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung an, welches unter vielfältigen Entwicklungen auf regionaler und globaler Ebene leidet.

Landrat Dr. Saipa: "Die Sicherheitslage in unserem Land hat sich deutlich verändert. Neben dem Krieg in der Ukraine und einer sich weltweit wandelnden Sicherheitsarchitektur, trägt dazu auch die Zunahme von Katastrophenereignissen wie Stürmen, Überflutungen oder langanhaltenden Trockenperioden bei."

Die Gewährleistung und Stärkung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist eine Kernaufgabe der Verwaltungsbehörden und der Polizei.

"An dieser Stelle", so PI-Leiter Kerst, "wollen wir mit unserer Sicherheitspartnerschaft ansetzen, und durch eine gemeinsame Intensivierung der strukturellen Zusammenarbeit die Sicherheit und Ordnung im Alltag und in Krisensituationen gewährleisten." "Darüber hinaus", sind sich Landrat und Polizeichef einig, "wollen wir durch ein konzertiertes Vorgehen das Sicherheitsgefühl sowie das Vertrauen der Bevölkerung in die von uns repräsentierten Institutionen stärken."

Die Sicherheitspartnerschaft stützt sich dabei auf drei thematische Säulen. Das Risiko vermehrter Angriffe auf kritische Infrastruktur sowie Naturkatastrophen erfordern es, die eigene Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, um auch im Krisenfall einsatzfähig zu bleiben. Dieses Handlungsfeld wird mit "Notfallmanagement und Eigenschutz" definiert.

Ferner wollen die Sicherheitspartner ihre Zusammenarbeit bei "Großschadenslagen" wie Unwetterkatastrophen, Amok- oder Terrorlagen intensivieren. Dazu sollen unter anderem die Entwicklung eines Handlungsleitfadens sowie eine engere Verzahnung im Bereich der wechselseitigen Stabsarbeit beitragen.

In Blick nehmen Landkreis und Polizei abseits von Großschadenslagen oder anderweitigen Krisensituationen auch die "alltägliche Zusammenarbeit". Darunter werden Themenblöcke wie die Bearbeitung des Phänomens "Kriminelle Clanstrukturen", der Umgang mit Reichsbürgern und Selbstverwaltern, die gemeinsame Durchführung von Jugendschutzkontrollen sowie Maßnahmen bei der Feststellung von Seuchenfällen wie der Afrikanischen Schweinepest subsumiert, um nur einige Arbeitsschwerpunkte zu benennen.

Selbstverständlich werden Polizei und Landkreis, wann immer erforderlich und angezeigt, auf eine abgestimmte und breite Öffentlichkeitsarbeit setzen, um sowohl im Bereich der Prävention als auch um Einsatz für eine verlässliche und zielgerichtete Informationen der Bevölkerung zu sorgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell