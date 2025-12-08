PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeiinspektion und Landkreis Goslar unterzeichnen Partnerschaft für mehr Sicherheit

Goslar (ots)

Die Polizeiinspektion (PI) und der Landkreis Goslar haben ihre bereits seit Jahren gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit nun durch den Abschluss einer gemeinsamen Sicherheitspartnerschaft offiziell besiegelt. Goslars PI-Leiter, Polizeidirektor Rodger Kerst, und Landrat Dr. Alexander Saipa unterzeichneten die Vereinbarung heute Mittag im Kreishaus.

Als Auslöser für diesen Schritt führen Landrat Dr. Saipa und Polizeichef Kerst das individuelle Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung an, welches unter vielfältigen Entwicklungen auf regionaler und globaler Ebene leidet.

Landrat Dr. Saipa: "Die Sicherheitslage in unserem Land hat sich deutlich verändert. Neben dem Krieg in der Ukraine und einer sich weltweit wandelnden Sicherheitsarchitektur, trägt dazu auch die Zunahme von Katastrophenereignissen wie Stürmen, Überflutungen oder langanhaltenden Trockenperioden bei."

Die Gewährleistung und Stärkung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist eine Kernaufgabe der Verwaltungsbehörden und der Polizei.

"An dieser Stelle", so PI-Leiter Kerst, "wollen wir mit unserer Sicherheitspartnerschaft ansetzen, und durch eine gemeinsame Intensivierung der strukturellen Zusammenarbeit die Sicherheit und Ordnung im Alltag und in Krisensituationen gewährleisten." "Darüber hinaus", sind sich Landrat und Polizeichef einig, "wollen wir durch ein konzertiertes Vorgehen das Sicherheitsgefühl sowie das Vertrauen der Bevölkerung in die von uns repräsentierten Institutionen stärken."

Die Sicherheitspartnerschaft stützt sich dabei auf drei thematische Säulen. Das Risiko vermehrter Angriffe auf kritische Infrastruktur sowie Naturkatastrophen erfordern es, die eigene Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, um auch im Krisenfall einsatzfähig zu bleiben. Dieses Handlungsfeld wird mit "Notfallmanagement und Eigenschutz" definiert.

Ferner wollen die Sicherheitspartner ihre Zusammenarbeit bei "Großschadenslagen" wie Unwetterkatastrophen, Amok- oder Terrorlagen intensivieren. Dazu sollen unter anderem die Entwicklung eines Handlungsleitfadens sowie eine engere Verzahnung im Bereich der wechselseitigen Stabsarbeit beitragen.

In Blick nehmen Landkreis und Polizei abseits von Großschadenslagen oder anderweitigen Krisensituationen auch die "alltägliche Zusammenarbeit". Darunter werden Themenblöcke wie die Bearbeitung des Phänomens "Kriminelle Clanstrukturen", der Umgang mit Reichsbürgern und Selbstverwaltern, die gemeinsame Durchführung von Jugendschutzkontrollen sowie Maßnahmen bei der Feststellung von Seuchenfällen wie der Afrikanischen Schweinepest subsumiert, um nur einige Arbeitsschwerpunkte zu benennen.

Selbstverständlich werden Polizei und Landkreis, wann immer erforderlich und angezeigt, auf eine abgestimmte und breite Öffentlichkeitsarbeit setzen, um sowohl im Bereich der Prävention als auch um Einsatz für eine verlässliche und zielgerichtete Informationen der Bevölkerung zu sorgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 15:18

    POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

    Goslar (ots) - Am Sonntag, dem 07.12.25 befährt ein 52jähriger aus Rothenburg in Hessen gegen 11.15 Uhr mit seinem PKW E-Audi, die Hinrich-Wilhelm-Kopf Straße in Braunlage, in Richtung der Eichendorff Straße. In der dortigen Einmündung übersieht er den, von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 73jährigen Beteiligten aus Bad Vibel (Hessen)mit seinem PKW E-Audi ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 16:51

    POL-GS: Versammlungsrechtliche Aktion in der Goslarer Innenstadt

    Goslar (ots) - Am 06.12.2025 fand in der Goslarer Innenstadt eine bei der Stadt Goslar angemeldete versammlungsrechtliche Aktion unter dem Motto "Wir schweigen nicht, wenn Kinder sterben!". Die Versammlung wurde durch ca. 100 Teilnehmende besucht. Nach mehreren Redebeiträgen folgte ein Aufzug durch Teile der Goslarer Innenstadt. Insgesamt verlief die Versammlung weitestgehend störungsfrei. Auch der Individualverkehr ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 05.12.2025

    Goslar (ots) - Seesen Am 03.12.2025 wurde um 18:35 Uhr durch die Seesener Funkstreife ein PKW auf der Braunschweiger Straße in Seesen kontrolliert. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass die 34jährige Fahrzeugführerin aus Seesen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der geführte PKW keinen Versicherungsschutz aufweist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren