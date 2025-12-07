Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Goslar (ots)

Am Sonntag, dem 07.12.25 befährt ein 52jähriger aus Rothenburg in Hessen gegen 11.15 Uhr mit seinem PKW E-Audi, die Hinrich-Wilhelm-Kopf Straße in Braunlage, in Richtung der Eichendorff Straße. In der dortigen Einmündung übersieht er den, von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 73jährigen Beteiligten aus Bad Vibel (Hessen)mit seinem PKW E-Audi Q 4. Es kommt zum Zusammenstoß. Hierbei kommt es an beiden Elektrofahrzeugen zu erheblichen Schäden von jeweils ca. 15 000 Euro. Beide Beteiligte bleiben unverletzt. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und werden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Eichendorff Straße, als innerörtliche Umleitungsstrecke, ist für den Zeitraum der Unfallaufnahme, sowie der Bergungsarbeiten für ca. 45 Minuten voll gesperrt.

i.A. Richter, POK

