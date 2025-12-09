POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 09.12.2025
Goslar (ots)
Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person:
Am 08.12.2025, kam es gegen 17:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person im Bereich der Bornhäuser Straße in Seesen. Hierbei übersah ein PKW-Führer (66 J.), eine Fußgängerin (51 J.), welche die Straße querte. Die Fußgängerin wurde hierdurch leicht verletzt und anschließend einem Krankenhaus zugeführt.
i.A. Lepa, POK
