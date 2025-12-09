POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 09.12.2025

Goslar (ots) - Am Sonntag kam es im Stadtteil Jürgenohl zu zwei Einbrüchen sowie einem versuchten Einbruch in Wohnhäuser. In der Geschwister-Scholl-Straße gelangten der oder die Täter zwischen 13.20 Uhr und 20 Uhr in ein Zweiparteienhaus und verschafften sich durch Gewaltanwendung Zugang zu zwei Wohnungen. Hier durchwühlt sie sämtliche Räumlichkeiten und ...

mehr