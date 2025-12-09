PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 09.12.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person:

Am 08.12.2025, kam es gegen 17:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person im Bereich der Bornhäuser Straße in Seesen. Hierbei übersah ein PKW-Führer (66 J.), eine Fußgängerin (51 J.), welche die Straße querte. Die Fußgängerin wurde hierdurch leicht verletzt und anschließend einem Krankenhaus zugeführt.

i.A. Lepa, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

