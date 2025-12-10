Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Nachtrag zum Pressebericht des PK Seesen vom 10.12.2025

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

Im Bereich des Schulzentrums der St.-Annen-Straße in Seesen kam es in der Zeit zwischen Donnerstag, 04.12.2025, 13:00 Uhr und Freitag, 05.12.2025, 11:00 Uhr zu Sachbeschädigungen u.a. durch Graffiti. Da auch Hakenkreuze angebracht wurden, ermittelt zudem der Staatsschutz der Polizeiinspektion Goslar wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf knapp 1000 Euro geschätzt. Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurden ebenso eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Seesen unter 05381 944 0 zu melden.

i.A. Renner, PHK'in

