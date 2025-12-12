PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4, in Höhe des Abzweiges Oderteich/B242

Goslar (ots)

Am Donnerstag, dem 11.12.2025, befährt ein LKW 7,4 t aus Pohlheim (Hessen) die Bundesstraße 4/242 aus Richtung Braunlage kommend, in Rtg. Torfhaus. In Höhe der Einmündung in die B 242, Abzweig Oderteich/CLZ, übersieht der 32jährige LKW Fahrer aus Niestetal (Hessen)beim Abbiegen den entgegenkommenden, in Fahrtrichtung Braunlage fahrenden vorfahrtsberechtigten PKW BMW X3 eines 72jährigen aus der Stadt Oberharz am Brocken mit seiner gleichaltrigen Ehefrau als Beifahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß. Hierbei entsteht am PKW BMW, welcher nicht mehr fahrbereit ist, ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 20 000 Euro. Am LKW Daimler entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Verletzt wird hierbei keiner der Beteiligten.

   i. A. Richter, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Telefon: 05520-9326-0

