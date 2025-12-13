Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Oberharz in Clausthal-Zellerfeld vom 13.12.2025

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Weihnachtsbaumverkaufsstand

Am Morgen des 13.12.2025 parkt ein 69-jähriger Mann mit seinem PKW BMW auf dem Parkplatz eines Supermarktes Am Ostbahnhof in Clausthal-Zellerfeld ein. Dabei verwechselt er bei beim Bedienen des Automatikgetriebes die Fahrstufen Vorwärts- und Rückwärtsgang. In der Folge überfährt das Fahrzeug den begrünten Trennstreifen und kollidiert mit einem Verkaufsstand für Weihnachtsbäume. Hierdurch werden zwei Bauzaunelemente sowie mehrere Weihnachtsbäume einschließlich ihrer Halterungen beschädigt. Glücklicherweise wurde der Verkaufsstand erst wenige Minuten nach dem Unfall geöffnet, sodass sich zum Unfallzeitpunkt keine Menschen dort befanden.

i. A. Düring, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell