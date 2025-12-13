PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GS: POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Oberharz in Clausthal-Zellerfeld vom 13.12.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Weihnachtsbaumverkaufsstand

Am Morgen des 13.12.2025 parkt ein 69-jähriger Mann mit seinem PKW BMW auf dem Parkplatz eines Supermarktes Am Ostbahnhof in Clausthal-Zellerfeld ein. Dabei verwechselt er bei beim Bedienen des Automatikgetriebes die Fahrstufen Vorwärts- und Rückwärtsgang. In der Folge überfährt das Fahrzeug den begrünten Trennstreifen und kollidiert mit einem Verkaufsstand für Weihnachtsbäume. Hierdurch werden zwei Bauzaunelemente sowie mehrere Weihnachtsbäume einschließlich ihrer Halterungen beschädigt. Glücklicherweise wurde der Verkaufsstand erst wenige Minuten nach dem Unfall geöffnet, sodass sich zum Unfallzeitpunkt keine Menschen dort befanden.

   i. A. Düring, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Oberharz
Telefon: 05323 - 95310

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

