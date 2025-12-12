PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 12.12.2025

Goslar (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige stiegen im Ortsteil Oker in ein Wohnhaus ein.

Zwischen Mittwoch, 10 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr, nutzen die Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Reihenhauses in der Straße Am Müllerkamp und drangen gewaltsam in das ein. Hier durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entkamen anschließend unerkannt.

Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

