Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.12.2025

Goslar (ots)

Am Montag trieben Einbrecher in Seesen und im Ortsteil Münchehof ihr Unwesen.

Zwischen 15 und 23 Uhr drangen die bislang unbekannten Täter in der Seesener Steinbühlstraße, nahe der Bulkstraße, gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlten die Räumlichkeiten, bevor sie mit unbekannter Beute entkamen.

In Münchehof stiegen Unbekannte in ein Haus in der Straße Im Himmelreich ein. Die Tatzeit liegt zwischen 13 Uhr und 20 Uhr und auch hier suchten die Täter nach Wertgegenständen. Im baugleichen Nachbarhaus misslang der Einbruchversuch und die Täter verschwanden unerkannt.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu möglichen Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der näheren Tatortumgebung machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

