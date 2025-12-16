Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 16.12.2025

Goslar (ots)

Erneut Sachbeschädigung am Schulzentrum St.-Annen-Straße

Am 15.12.2025 wird abermals eine Sachbeschädigung im Bereich des örtlichen Schulzentrums gemeldet. Die Tat ereignet sich gegen 10:50 Uhr desselben Tages. Eine Türverglasung der Sporthalle der Oberschule weist eine kleine kreisförmige Beschädigung auf und der gesamte Glaseinsatz ist gerissen. In unmittelbarer Nähe wird eine kleine Stahlkugel aufgefunden, so dass von einem Beschuss mittels Zwille ausgegangen werden kann. Der Schaden wird mit etwa 300 Euro angenommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen unbekannt wurde auch hier eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter 05381 944-0 in Verbindung zu setzen.

i.A. Renner, PHK'in

