Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am frühen Sonntagmorgen (04.01.2026) versuchten zwei bislang unbekannte Täter gegen 04:15 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Küsthardtstraße gewaltsam zu öffnen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge sollen sie hierbei derart Lärm verursacht haben, dass eine Anwohnerin darauf aufmerksam wurde und aus dem Fenster schaute. Als die Unbekannten bemerkt hätten, dass sie beobachtet wurden, sollen sie die Flucht in Richtung Hindenburgplatz ergriffen haben.

Weitere Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim

