Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter/Herdecke: Papiercontainer brennen- Feuerwehr löscht die Brände

Wetter/Herdecke (ots)

In Herdecke und in Wetter brannte jeweils am 06.07.2025 ein Papiercontainer. Erst brannte um 00:50 Uhr in Herdecke in der Straße Weg zum Poethen ein Papiercontainer, der durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Um 21:00 Uhr brannte dann in Wetter im Bereich Bergstraße/Gartenstraße ein weiterer Papiercontainer. Auch dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02324-9166-2200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell