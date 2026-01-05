Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Harsum (tko) Am Montag, 05.01.2026, gegen 12.20 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen PKW Audi die Mittelstraße, aus Richtung Breite Straße kommend, in Richtung Weststraße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seinen PKW und rutschte gegen einen Gartenzaun. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich die Person von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfall, insbesondere zur Beschreibung des Fahrzeugführers machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

