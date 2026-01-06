PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Großbrand in Wäscherei

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Gemeinschaftswäscherei auf dem Gelände der Diakonie in Sorsum ist es am Montagabend (05.01.2026) gegen 20:00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu einem Großbrand gekommen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen waren mehr als 100 Kräfte der Feuerwehr stundenlang im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Gegenwärtig befinden sich noch immer Einsatzkräfte vor Ort.

Als das Feuer ausbrach, herrschte in der Wäscherei Betrieb. Informationen zufolge sollen etwa 85-90 Mitarbeiter das Gebäude rechtzeitig verlassen haben. Zwei wurden vom Rettungsdienst untersucht. Einer von ihnen kam wegen des Verdachts auf eine leichte Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus.

Die genaue Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Diese dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 05:29

    POL-HI: Werkzeug aus Scheune entwendet

    Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN/Dinklar (hep): Im Zeitraum vom 03.01.2026, 12:00 Uhr bis 05.01.2026, 14:00 Uhr, wurde die verschlossene Tür einer freistehenden Scheune in einem Feldweg an der L 411 zwischen Bettmar und Dinklar aufgehebelt. Entwendet wurde durch den oder die Täter Werkzeug. Es entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 16:01

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Hildesheim (ots) - Harsum (tko) Am Montag, 05.01.2026, gegen 12.20 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen PKW Audi die Mittelstraße, aus Richtung Breite Straße kommend, in Richtung Weststraße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seinen PKW und rutschte gegen einen Gartenzaun. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich die Person ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 16:00

    POL-HI: Hochzeitsgesellschaft befährt Fußgängerzone - Polizei fertigt zahlreiche Anzeigen

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei war am Sonntag (04.01.2026) gegen 17:00 Uhr im Bereich der Bernwardstraße bzw. des Angoulêmeplatzes im Einsatz, nachdem dort zuvor telefonisch eine Hochzeitsgesellschaft mit etwa 20 Fahrzeugen, lauter Musik und ca. 50 Personen gemeldet worden war. Die eingesetzten Beamten fertigten gegen sämtliche Verursacher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren