Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Großbrand in Wäscherei

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Gemeinschaftswäscherei auf dem Gelände der Diakonie in Sorsum ist es am Montagabend (05.01.2026) gegen 20:00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu einem Großbrand gekommen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen waren mehr als 100 Kräfte der Feuerwehr stundenlang im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Gegenwärtig befinden sich noch immer Einsatzkräfte vor Ort.

Als das Feuer ausbrach, herrschte in der Wäscherei Betrieb. Informationen zufolge sollen etwa 85-90 Mitarbeiter das Gebäude rechtzeitig verlassen haben. Zwei wurden vom Rettungsdienst untersucht. Einer von ihnen kam wegen des Verdachts auf eine leichte Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus.

Die genaue Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Diese dauern an.

