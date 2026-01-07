PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Nachwuchswerbung: Lust auf Polizei? Nachwuchs-Team informiert Eltern und potenzielle Bewerberinnen und Bewerber

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Die Polizeiinspektion Rotenburg bietet Jugendlichen ab der 10. Schulklasse sowie deren Eltern die Möglichkeit, sich umfassend über den Polizeiberuf, die Einstellungsvoraussetzungen und das Studium bei der Polizei Niedersachsen zu informieren.

Auch Auszubildende sowie Berufswechslerinnen und Berufswechsler, die eine neue berufliche Perspektive suchen, sind herzlich willkommen. Das Nachwuchs-Team der Polizeiinspektion informiert über das Auswahlverfahren, den Ablauf des dreijährigen Studiums sowie über die vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten innerhalb der Polizei.

Am Donnerstag, den 05.02.2026, steht das Team der Nachwuchsgewinnung der Polizeiinspektion Rotenburg für Interessierte zur Verfügung. Die Informationsveranstaltung findet bei der Agentur für Arbeit Rotenburg, Nordstraße 17, 27356 Rotenburg, statt.

Telefonische Rückfragen beantwortet Kriminalhauptkommissarin Ingrun Joll unter der Rufnummer 04261 / 947-106.

Da die räumlichen Kapazitäten begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Anmeldungen sind bis zum 30.01.2026 per E-Mail an auf@pi-row.polizei.niedersachsen.de möglich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

