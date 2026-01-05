Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bei Glätteunfall: 34-Jähriger bei Gyhum schwer verletzt ++ Zeugen gesucht: Unfallflucht in Schwitsche ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Bei Glätteunfall: 34-Jähriger bei Gyhum schwer verletzt ++

Gyhum/B 71. Am Vormittag des 04.01.2026 kam es gegen 10:20 Uhr auf der Bundesstraße 71 zwischen den Ortschaften Sick und Wehldorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 34 Jahre alter Fahrer eines Mazda verlor auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab.

Im Seitenraum kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum. Der Fahrer zog sich durch die Wucht des Aufpralls schwere Verletzungen zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Gegen den 34-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Ihm wird vorgeworfen, seine Geschwindigkeit nicht den winterlichen Witterungsverhältnissen angepasst zu haben.

++ Unfallflucht in Schwitsche ++

Visselhövede/Schwitsche. In der Hauptstraße in Richtung Hiddingen kam es auf Höhe der Hausnummer 26 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer oder eine unbekannte Fahrzeugführerin kam von der Fahrbahn ab und beschädigte eine private Grundstücksmauer.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der oder die Unfallverursachende vom Unfallort.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 04261 / 9470 bei der Polizei Rotenburg zu melden.

