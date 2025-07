POL-PDMT: außergewöhnlicher Verkehrsunfall

Gemmerich (ots) - Am 11.07.2025 gegen 20:30 Uhr lief auf der L 333 zwischen Gemmerich und Himmighofen eine Hauskatze vor einen PKW. Die Katze wurde bei dem Unfall verletzt. Sie wurde in eine Tierklinik nach Koblenz gebracht. Es handelt sich um eine Katze mit Tigermuster. Der Eigentümer wird gebeten sich bei der Polizei St. Goarshausen zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion St. ...

