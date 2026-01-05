Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Winterchaos auf der A 1: Polizei nimmt 38 Verkehrsunfälle auf

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Rotenburg (Wümme) (ots)

BAB 1. Zwischen dem 02.01.2026 und dem Mittag des 04.01.2026 mussten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Sittensen insgesamt 38 witterungsbedingte Verkehrsunfälle aufnehmen. Ursache war überwiegend winterliche Glätte, die zu teils gefährlichen Fahrbahnverhältnissen führte.

In zwei Fällen entfernten sich bislang unbekannte Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Bei drei Unfällen wurde jeweils eine Person leicht verletzt.

In einem besonders gelagerten Fall stellte sich heraus, dass eine Unfallbeteiligte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem befanden sich in dem Pkw sieben Personen, obwohl dieser lediglich für fünf Insassen zugelassen ist.

Aufgrund der Unfallaufnahmen und Bergungsarbeiten kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rotenburg zeitweise zu Teil- und Vollsperrungen der Autobahn. Dadurch entstanden erhebliche Verkehrsbehinderungen und Staus.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf einen Betrag im sechsstelligen Bereich geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell