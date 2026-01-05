PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Winterchaos auf der A 1: Polizei nimmt 38 Verkehrsunfälle auf

POL-ROW: Winterchaos auf der A 1: Polizei nimmt 38 Verkehrsunfälle auf
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Rotenburg (Wümme) (ots)

BAB 1. Zwischen dem 02.01.2026 und dem Mittag des 04.01.2026 mussten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Sittensen insgesamt 38 witterungsbedingte Verkehrsunfälle aufnehmen. Ursache war überwiegend winterliche Glätte, die zu teils gefährlichen Fahrbahnverhältnissen führte.

In zwei Fällen entfernten sich bislang unbekannte Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Bei drei Unfällen wurde jeweils eine Person leicht verletzt.

In einem besonders gelagerten Fall stellte sich heraus, dass eine Unfallbeteiligte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem befanden sich in dem Pkw sieben Personen, obwohl dieser lediglich für fünf Insassen zugelassen ist.

Aufgrund der Unfallaufnahmen und Bergungsarbeiten kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rotenburg zeitweise zu Teil- und Vollsperrungen der Autobahn. Dadurch entstanden erhebliche Verkehrsbehinderungen und Staus.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf einen Betrag im sechsstelligen Bereich geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 10:42

    POL-ROW: ++ Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Schnee- und Eisglätte ++

    Rotenburg (ots) - Rotenburg. Am Wochenende kam es im Landkreis Rotenburg zu mehreren Verkehrsunfällen infolge der eingetretenen Schnee- und Eisglätte. Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden von nicht wenigen Verkehrsteilnehmenden falsch eingeschätzt. In der Folge kam es überwiegend zu Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen. Insbesondere auf der A1 ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 08:15

    POL-ROW: Feuerwerk auf Einsatzkräfte

    Rotenburg (ots) - Von einem, aus polizeilicher Sicht, recht ruhigem Jahreswechsel berichtet Tobias Koch aus der Pressestelle der Polizei. Eine verstärkte Präsenz insbesondere im Rotenburger Stadtgebiet verfehlte ihre Wirkung nicht. Allerdings kam es rund um den Jahreswechsel auch zu brenzligen Situationen für die Einsatzkräfte. So wurden im Bereich vom Neuen Markt aus einer größeren Personengruppe, teils illegale ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren