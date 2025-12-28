PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung 26.-28.12.2025 der Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

Die Weihnachtsfeiertage verliefen dem Anlass entsprechend besinnlich und ruhig.

POL-ROW: Scheeßel: gesprengter Snackautomat Scheeßel In der Nacht vom 26.12.2025, gegen 23:30 Uhr, wurde auf dem Gelände der Raiffeisen-Tankstelle ein sogenannter Snackautomat mit einem Sprengmittel vollständig zerstört. Die Explosion war so stark, dass anliegende Anwohner dadurch geweckt wurden. Das vorhandene Videomaterial der Überwachungskamera wird noch gesichtet. Zeugen können sich jederzeit bei der Rotenburger Polizei melden (Foto im Anhang).

POL-ROW: Vereister Obi-Parkplatz

Rotenburg (Wümme) Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer teilte am 27.12.2025, gegen 03:30 Uhr, einen geöffneten Wasserhahn beim Obi-Markt in der Bremer Straße in Rotenburg mit. Das ausgelaufene Wasser gefror in Folge der Witterung, wodurch der Parkplatz großflächig vereiste. Das vorhandene Videomaterial der Überwachungskamera wird noch gesichtet, um einen möglichen Verursacher zu ermitteln.

POL-ROW: Kind und Mutter wieder zusammengeführt. Rotenburg (Wümme) Am Vormittag des 27.12.2025 wurden ein pensionierter Polizeibeamter und seine Begleiterin in der Rotenburger Fußgängerzone auf ein weinendes 4-jähriges Mädchen aufmerksam. Sie hat bei einem Einkauf in einem Spielzeuggeschäft ihre Mutter verloren und hat sich dann auf die Suche gemacht. Die vor Ort befindliche Fußstreife der Rotenburger Polizei konnte nach kurzer Zeit Mutter und Tochter wieder zusammenführen, so dass alle wohlauf sind.

POL-ROW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bockel Ein 60-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) fuhr am späten Samstagabend, gegen 22:50 Uhr, in Bockel mit einem BMW mit polnischer Zulassung, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Durch die Beamten wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

POL-ROW: Autofahrer unter Alkoholeinfluss Bockel Am 27.12.2025, um 23:30 Uhr, stellten Rotenburger Polizeibeamte einen weiteren Verkehrsteilnehmer fest, der trotz Alkoholisierung mit einem Opel Astra unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab 0,99 Promille. Die Weiterfahrt war damit vorerst beendet. Da es sich um einen Mitbürger mit nichtdeutschem Wohnsitz handelte, musste er direkt vor Ort die ihm drohende Strafe als Sicherheitsleistung hinterlegen.

