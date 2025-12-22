Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Sottrum: Doppelhaushälfte gerät in Brand

Rotenburg (Wümme) (ots)

Sottrum. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bettina-von-Arnim-Ring zum Brand einer Doppelhaushälfte. Nach ersten Erkenntnissen wird ein technischer Defekt an einem abgestellten Pedelec als Brandursache vermutet. In der Folge gerieten mehrere Fahrräder sowie eine Terrassenüberdachung in Brand. Das Feuer griff anschließend auf den Dachstuhl des Hauses über.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 80.000 Euro beziffert.

Die Polizei hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen.

Bericht und Bilder der Feuerwehr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134804/6183967

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell