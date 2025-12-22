Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugen gesucht: 18-Jähriger pöbelt in Scheeßel, verletzt eine Polizeibeamtin und randaliert im Krankenhaus

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel. Am Abend des 19.12.2025 sollte ein 18-jähriger Mann aus einer Obdachlosenunterkunft in der Bahnhofstraße verwiesen werden. Da der Mann alkoholisiert und aggressiv war, wurde die Polizei zur Unterstützung hinzugezogen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich der 18-Jährige uneinsichtig und trat gegenüber den Polizeibeamten sowie einer Mitarbeiterin der Gemeinde aggressiv und bedrohlich auf. Da er sich nicht beruhigen ließ, sollte er in Gewahrsam genommen werden.

Hiergegen wehrte er sich körperlich und trat einer Polizistin gegen die Beine. Die Beamtin erlitt leichte Verletzungen. Beim Verbringen in die Gewahrsamszelle versuchte der Mann erneut, einen Polizeibeamten zu treten. Dabei verlor er das Gleichgewicht, stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Im Krankenhaus randalierte der 18-Jährige plötzlich weiter und beleidigte sowie bedrohte das Krankenhauspersonal.

Nach Abschluss der medizinischen Versorgung wurde er erneut in polizeiliches Gewahrsam genommen.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 18-Jährige bereits am Nachmittag gemeinsam mit einem Bekannten und einer Bekannten in Richtung eines ALDI-Marktes unterwegs gewesen war. Zuvor war er bereits aus dem Jugendzentrum wegen unangemessenen Verhaltens verwiesen worden. Auf dem Weg zum Supermarkt sowie auf dem Parkplatz soll er mehreren Passanten gegenüber grundlos aggressiv und provozierend aufgetreten sein.

Unter anderem soll der Mann zwei jüngere Mädchen angeschrien sowie weitere Fußgänger bepöbelt haben. Als seine Begleiter ihn aufforderten, dieses Verhalten zu unterlassen, sei er auch ihnen gegenüber aggressiv geworden und soll beide geschlagen haben.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die das Verhalten beobachtet haben oder selbst von dem Mann beleidigt, bedroht, belästigt oder geschlagen wurden, sich bei der Polizei unter 04261-9470 zu melden.

Insbesondere die Begleiterin, die von dem Beschuldigten geschlagen worden sein soll, sowie die beiden Mädchen, die angeschrien wurden, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

