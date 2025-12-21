Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pressemeldung der PI Rotenburg vom 19.12. bis 21.12.2025

Rotenburg (ots)

Rotenburg

Am Freitag den 19.12.2025, gegen 11:30 Uhr, wurde die 32-jährige Führerin eines Pkw einer Verkehrskontrolle im Bereich der Harburger Straße in Rotenburg unterzogen. Aufgrund speziell durchgeführter Tests konnten die Beamten Hinweise bezüglich der Einnahme von Betäubungsmitteln erlangen. Ein freiwilliger Drogenvortest reagiert positiv auf THC. Bei ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es droht, ein erhebliches Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Hemsbünde

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter gewaltsam einen Verkaufsstand auf und wüteten in diesem, sodass ein erheblicher Sachschaden entstand ist. Hinweise werden bei der Polizeistation Bothel unter der Telefonnummer 04266-955680 entgegengenommen.

Rotenburg

Am Sonntagmorgen, den 21.12.2025, gegen 07:00 Uhr, fiel den Beamten ein im "Schneckentempo" fahrender Pkw-Führer im Bereich der Bahnhofstraße in Rotenburg auf. Durch die Beamten wurden im Zuge der Kontrolle spezielle Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durchgeführt. Das Ergebnis spricht dafür, dass der Pkw-Führer eine Kombination aus Medikamenten und Betäubungsmitteln zu sich genommen hat und somit den Pkw nicht hätte führen dürfen. Bei dem Pkw-Führer wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Dem Fahrer droht neben einer Strafanzeige auch ein längerfristiges Fahrverbot.

