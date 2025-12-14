Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Verkehrsunfall mit zwei Schwerstverletzten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Paderborn (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 14.12.2025 gegen 03:11 Uhr alarmierte die Leitstelle des Kreises Paderborn die Feuerwehr der Stadt Paderborn mit dem Meldebild "Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen" zur Pankratiusstraße.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage als Verkehrsunfall mit zwei im Fahrzeug eingeklemmten Personen dar. Beide Personen waren schwerst verletzt. Aufgrund des vorliegenden Verletzungsmusters wurde umgehend die Sofortrettung beider Personen eingeleitet.

Eine Person wurde nach einer kurzen medizinischen Erstversorgung unter laufenden Reanimationsbedingungen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die zweite eingeklemmte Person wurde ebenfalls aus dem Fahrzeug befreit und anschließend schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Patientenrettung, stellte den Brandschutz sicher und sicherte die Einsatzstelle ab. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Einsatz beendet werden.

An der Einsatzstelle befanden sich Führungsdienste (B-Dienst und C-Dienst) der Feuerwehr, ein Löschfahrzeug (HLF), zwei Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF), zwei Rettungswagen (RTW) sowie ein Abrollbehälter für die technische Rettung (AB-Rüst).

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell