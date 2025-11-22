Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Gemeldeter Zimmerbrand mit Person in Paderborn Elsen

Paderborn (ots)

(sg) Am Abend des 22. November 2025 teilten mehrere Anrufer der Leitstelle des Kreises Paderborn mit, dass der Treppenraum Ihres Hauses verraucht sei und sich noch eine Person im Gebäude befinden würde, worauf die Feuerwehr Paderborn um 18:32 Uhr zu einem Zimmerbrand mit Person in die Dionysiusstraße in Paderborn Elsen alarmiert wurde.

Bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich alle zwölf Anwohner selbständig vor dem Gebäude in Sicherheit gebracht und versammelt.

Mit dem Ersteintreffen der beiden ehrenamtlichen Löschzügen Sande und Elsen, konnte ein Brand unter dem Treppenabsatz des Treppenraumes ausfindig gemacht werden. Dieser Brand konnte umgehend gelöscht werden und das Brandgut ins Freie gebracht werden.

Umgehend nach der Bekämpfung leitete die Feuerwehr die Kontrolle des Treppenraumes, Belüftungsmaßnahmen und die Kontrolle des anliegenden Getränkemarktes ein. Parallel dazu wurden die zwölf Bewohner durch eine Notärztin und zwei Rettungswagen gesichtet. Eine Mutter wurde daraufhin vorsichtshalber mit Ihrem Säugling zum Ausschluss einer CO-Intoxikation in ein Paderborner Krankenhaus transportiert.

Die Belüftungsmaßnahmen waren bedingt durch die baulichen Gegebenheiten zeitintensiv und mussten mit mehreren Überdrucklüftern durchgeführt werden. Nach den Belüftungsmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr alle Wohnungen des Gebäudes mittels Mehrgasmessgeräte überprüft, hierbei konnten keine Schadstoffe mehr in der Luft festgestellt werden.

An dem rund eineinhalbstündigen Einsatz waren insgesamt ca. 45 Einsatzkräfte beteiligt - darunter die hauptamtlichen Feuer- und Rettungswachen Nord und Süd, die freiwilligen Löschzüge Sande und Elsen, ein Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug der Feuerwehr Paderborn, ein Rettungswagen aus Borchen, sowie die Führungsdienste B und C.

