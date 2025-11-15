Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Verkehrsunfall in Paderborn-Elsen - Ein Verletzter nach Kollision von zwei PKW

Paderborn (ots)

(sg) Am frühen Samstagabend, gegen 17:22 Uhr, wurde die Feuerwehr Paderborn zu einem Verkehrsunfall auf der Straße "Alte Schanze" alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten zwei Pkw mit jeweils einem Insassen.

Einer der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle erfolgte der Transport in ein Paderborner Krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung.

Die Kräfte der Feuerwehr Paderborn sicherten die Einsatzstelle ab und Unterstützten den Rettungsdienst bei der medizinischen Rettung. Im Einsatz befanden sich das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Wache Süd, der Einsatzführungsdienst (B-Dienst) sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug des Kreises Paderborn. Insgesamt waren 14 Einsatzkräfte rund eine Stunde im Einsatz.

Zur Unfallursache und Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell