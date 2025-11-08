Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Verkehrsunfall in Paderborn-Sande Zwei Verletzte nach Frontalaufprall gegen Baum

Paderborn (ots)

(sg) Paderborn, 08.11.2025 - Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:16 Uhr, wurde die Feuerwehr Paderborn zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Klausheider Straße im Ortsteil Sande alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte ein Pkw mit zwei Insassen frontal gegen einen Baum.

Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Aufprall zum Teil schwer verletzt. Trotz der erheblichen Deformation des Fahrzeugs konnten sich Fahrer und Beifahrer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig aus dem Pkw befreien. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle wurden beide Patienten zur weiteren medizinischen Behandlung in Paderborner Krankenhäuser transportiert.

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, ob sich weitere Personen im Unfallfahrzeug befanden, wurde vorsorglich die Drohnengruppe der Feuerwehr Hövelhof zur Einsatzstelle alarmiert. Diese hätte mit Hilfe einer Wärmebildkamera aus der Luft den Nahbereich um das Unfallfahrzeug kontrollieren können - ein Einsatz der Drohne war jedoch nicht erforderlich.

Im Einsatz befanden sich das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Wache Nord, ein Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Rüst von der Wache Süd, die Einheit Sande, die Hövelhofer Drohnengruppe, der Einsatzführungsdienst (C-Dienst) sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte rund eine Stunde im Einsatz.

Zur Unfallursache und Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

