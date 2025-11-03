PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Korrektur: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr in Paderborn

Paderborn (ots)

(sg) Bei der zuvor veröffentlichten Meldung zu einem Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr in der Grunigerstraße in Paderborn ist fälschlicherweise vom frühen "Dienstagabend" die Rede. Richtig ist der frühe "Montagabend" (03.11.2025).

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Paderborn
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit -

E-Mail: presse@feuerwehr-paderborn.de
www.feuerwehr-paderborn.de

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell

