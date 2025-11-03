FW Paderborn: Korrektur: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr in Paderborn
Paderborn (ots)
(sg) Bei der zuvor veröffentlichten Meldung zu einem Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr in der Grunigerstraße in Paderborn ist fälschlicherweise vom frühen "Dienstagabend" die Rede. Richtig ist der frühe "Montagabend" (03.11.2025).
