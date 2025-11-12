Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Terassenbrand mit Ausbreitung auf Fassade und Wohnräume

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(sg) Am Mittwoch, den 12.11.2025 wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Paderborn gegen 17:21 Uhr zu einem Brand von Terassenmöbeln in die Bergmann-Michel-Straße alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits deutlich Flammenschein aus dem Garten des Reihenhauses zu sehen. Die weitere Erkundung ergab, dass die Fensterfront zum Wohnzimmer bereits zerborsten war, sodass das Wohnzimmer unmittelbar von der Brandausbreitung bedroht war. Umgehend wurde ein Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz durch das Gebäude vorgeschickt, um eine Brandbekämpfung einzuleiten und eine weitere Ausbreitung ins Wohnzimmer zu verhindern. Zeitgleich wurde auf Höhe des Gartens eine Drehleiter in Stellung gebracht, um den Brand auch von der Rückseite bekämpfen zu können, da der Garten von außen keine weitere Zugänglichkeit hat.

Die Bewohner des Hauses konnten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen und wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Nach ca. 20 Minuten war das Feuer unter Kontrolle und es mussten nur noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Dabei zeigte sich, dass sich das Feuer innerhalb der Fassade bereits ins erste Obergeschoss ausgebreitet hatte, dies konnte aber auch schnell abgelöscht werden.

Die Brandursache ist Ermittlungssache der Polizei.

Nach ca. eineinhalb Stunden konnte die Feuerwehr ihre Einsatzmaßnahmen beenden.

Von der Feuerwehr waren beide hauptamtlichen Wachen, sowie die ehrenamtlichen Kräfte aus Benhausen mit drei Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF), einem Löschgruppenfahrzeug (LF), einer Drehleiter (DLK), einem Einsatzleitwagen (ELW), einem Rettungswagen (RTW) und einem Gerätewagen (GW) mit insgesamt 32 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell