Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Feuer mit Menschenrettung im Sachsenweg

Paderborn (ots)

(sg) Am Montagabend, den 08.12.2025, wurde die Feuerwehr Paderborn um 18:29 Uhr mit dem Stichwort Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr in den Sachsenweg in der Stadtheide alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten das Warnsignal eine Heimrauchmelders bemerkt und folgerichtig den Notruf gewählt.

Laut den Nachbarn befand sich noch eine Person in der Wohnung, welche aber auf Klopfen und Klingeln nicht reagierte. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz verschaffte sich gewaltsam Zugang zur bereits verrauchten Wohnung. In der Wohnung wurde ein älterer Mitbürger angetroffen, welcher umgehend aus der verrauchten Wohnung ins Freie verbracht und an den Rettungsdienst übergeben wurde.

Als Ursache der Rauchentwicklung konnte angebranntes Essen auf dem Herd ausfindig gemacht werden, welches schnell abgelöscht wurde. Die Wohnung wurde im Anschluss noch belüftet und von Rauch befreit und der Bewohner in ein Paderborner Krankenhaus transportiert.

Der Einsatz konnte nach ca. 45 Minuten beendet werden. Im Einsatz befanden sich neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord auch die ehrenamtlichen Löschzüge Stadtheide und Marienloh. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort.

