POL-ROW: Unfallflucht bei Lidl
Zeven (ots)
Bereits am Dienstag kam es in der Kivinanstraße auf dem Parkplatz des dortigen Lidl zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 14:10 und 14:25 Uhr wurde ein schwarzer BMW X1 durch ein unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Vermutlich wurde der Unfall beim Ein- oder Ausparken verursacht. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Zeven unter der Rufnummer 04281 95920 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell