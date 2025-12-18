PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Unfallflucht bei Lidl

Zeven (ots)

Bereits am Dienstag kam es in der Kivinanstraße auf dem Parkplatz des dortigen Lidl zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 14:10 und 14:25 Uhr wurde ein schwarzer BMW X1 durch ein unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Vermutlich wurde der Unfall beim Ein- oder Ausparken verursacht. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Zeven unter der Rufnummer 04281 95920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

