Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Senior erfasst zwei Fußgänger beim Wümme-Park: Zwei Menschen schwer verletzt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Am gestrigen Vormittag kam es gegen 11:09 Uhr auf dem Parkplatz des Wümme-Parks im Waldweg zu einem Verkehrsunfall. Zwei Fußgänger wurden dabei schwer verletzt, zudem entstanden Schäden an mehreren Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor ein 81-jähriger Mann beim Ausparken die Kontrolle über seinen Mercedes und beschleunigte plötzlich stark. In der Folge erfasste er eine 39-jährige Fußgängerin sowie einen 83-jährigen Fußgänger, die sich auf dem Parkplatz aufhielten. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Darüber hinaus touchierte der Pkw des Seniors fünf geparkte Fahrzeuge (3er BMW, Dacia, Skoda, 2x Toyota). Der 81-jährige Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und kam ebenfalls zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

