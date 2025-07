Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Süsel

Ostholstein Auto prallt gegen Baum - Sperrung der B 76

Lübeck (ots)

Am Freitagmorgen (25.07.2025) kam es in Folge eines Verkehrunfalles zu stundenlangen Einschränkungen auf der B 76 in Höhe Süsel, die aktuell noch anhalten. Ein Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Ein 46-Jähriger Ostholsteiner befuhr die Bundesstraße 76 in Fahrtrichtung Süsel. Kurz hinter der Kreuzung Richtung Röbel/ Bockholdt wäre der Fahrer aus ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Der Verunglückte wurde von Ersthelfern aus dem Pkw geborgen und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Golf Kombi wurde durch den Unfall stark beschädigt, sämtliche Betriebsstoffe traten aus. Die Feuerwehr streute die Fahrbahn ab. Eine Spezialfirma wurde beauftragt, die Fahrbahn zu reinigen und das durch mit Öl verschmutzte Erdreich auszutauschen.

Aktuell ist die B 76 in Richtung BAB A 1 noch für die Reinigungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr in Richtung Eutin ist freigegeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

