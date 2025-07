POL-HL: Lübeck/Innenstadt Ferienpassaktion: No Filter - Handy, Recht & Verantwortung

Lübeck (ots) - Am Dienstagabend (22.07.2025) brach in einem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in Lübeck St. Lorenz Nord ein Feuer aus. Eine Vielzahl von Feuerwehr- und Rettungskräften kümmerte sich um die Lösch- und Rettungsmaßnahmen. Weil Rauch und Qualm auch über das Treppenhaus in den Bereich ...

