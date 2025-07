Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Süd

Feuer in einem Mehrfamilienhaus - Folgemeldung 6

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Ende Mai (29.05.2025) brach in einem Mehrfamilienhaus in Lübeck St. Lorenz ein Brand aus. Dabei erlitt ein 72 Jahre alter Mann leichte, eine 30 Jahre alte Frau aufgrund eines Sprunges aus einem Fenster schwere Verletzungen. Ein 32 Jahre alter Mann konnte nur noch tot aus dem Obergeschoss des Hauses geborgen werden. Während der weiteren Suchmaßnahmen stellte die Polizei den Leichnam eines 25-jährigen Lübeckers in dem Objekt fest. Im Zuge der weiterführenden Ermittlungen zur Klärung der Brandursache erhärtete sich der Verdacht des zweifachen Mordes. Vor diesem Hintergrund erließ das Amtsgericht Lübeck Haftbefehl gegen eine 27 Jahre alte Frau. Sie wurde am Donnerstagnachmittag (24.07.2025) festgenommen.

Die durchgeführten Obduktionen der beiden aufgefundenen Leichname ergaben, dass sowohl der 32-Jährige als auch der 25-Jährige vermutlich aufgrund der Einwirkung des Feuers und der Hitze verstarben.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen zu Klärung der Brandursache durch die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Lübeck erhärtete sich der Verdacht, dass das Feuer in dem Mehrfamilienhaus nach derzeitigem Sachstand durch Fremdverschulden einer namentlich bekannten 27 Jahre alten Frau ausbrach.

Die Frau soll sich zuvor mehrfach in dem Mehrfamilienhaus in der Schützenstraße aufgehalten haben und war den Bewohnern bekannt. Es hatten sich im weiteren Verlauf konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass sich die Frau auch kurz vor dem Ausbruch des Brandes in dem Gebäude aufgehalten haben soll.

Nach Verdichtung der Hinweise erließ das Amtsgericht Lübeck auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Mordes zweier Menschen mit gemeingefährlichen Mitteln.

Im Zuge der Fahndung konnte die 27-jährige Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz (Staatsangehörigkeit: Deutsch) am Donnerstagnachmittag durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs Hamburg festgenommen werden. Sie wird zur Verkündung des Haftbefehls am Freitagmittag einem Haftrichter des Amtsgerichtes Lübeck vorgeführt.

Vor dem Hintergrund der noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen können auch zum Schutz des Verfahrens aktuell keine weiteren Angaben gemacht werden.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Ulli Fritz Gerlach, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell