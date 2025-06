POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Autofahrerin bei Unfall in Hundsmühlen schwer verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B437n in Stadland ist am Montag, 09. Juni 2025, gegen 19:30 Uhr, ein Kleinkind leicht verletzt worden. Ein 24-jähriger Braker kam mit einem Mercedes aus Richtung des Wesertunnels und wollte auf die B212 in Richtung Brake wechseln. In einer leichten Rechtskurve kam er nach links von der nassen Fahrbahn ab und ...

