Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: 31-Jähriger verunfallt in Zeven-Aspe: Pkw stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Am Sonntagmorgen kam es gegen 08:55 Uhr auf der Scheeßeler Straße (L 131) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Mann kam ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fiat von der Fahrbahn ab und stürzte mehrere Meter in einen tiefen Graben. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mann die L 131 aus Richtung Hofkoh kommend in Richtung Zeven-Aspe. Kurz hinter dem Ortseingangsschild kam der Pkw aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Metallzaun und stürzte in den angrenzenden Straßengraben. Dabei touchierte das Fahrzeug mehrere Bäume sowie eine dort verlaufende Gasleitung.

Der 31-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Fahrer während der Fahrt eingeschlafen ist, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht abschließend bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell