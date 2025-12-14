Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Schlägerei und Raub vor Diskothek++Einbruch in Wohnhaus++lautes Geböller übers gesamte Wochenende++

++Schlägerei und Raub vor Diskothek++

Bremervörde. Am Wochenende kam es zu Einsätzen auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Wesermünder Straße. Am frühen Sonntagmorgen gerieten fünf bislang unbekannte Täter mit zwei jungen Männern in Streit. Hierbei schlugen, traten und bedrohten sie die Opfer und raubten einem der Opfer Bargeld. Eine Fahndung nach den Tätern führte nicht zum Erfolg. Bereits zwei Stunden vorher kam es ebenfalls auf dem Parkplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen acht jungen Männern. Diese sollen sich geschlagen und getreten haben. Schwer verletzt wurde hierbei niemand. Nach Trennung der Parteien und Feststellung der Personalien wurden alle aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

++Einbruch in Wohnhaus++

Sottrum. In der Samstagnacht kam es gegen 01:40 Uhr in der Straßen Weizenkamp zu einem Einbruch. Aufmerksame Nachbarn nahmen Taschenlampenschein aus dem urlaubsbedingt nicht bewohnten Wohnhaus war. Die eintreffenden Streifenwagen umstellten das Gebäude, konnten bei der Durchsuchung aber keine Täter mehr feststellen.

++lautes Geböller übers gesamte Wochenende++

Kreisweit. Übers gesamte Wochenende wurden den Polizeiwachen im Landkreis immer wieder mal laute Knallgeräusche gemeldet. Hierbei wurden in jedem Fall intensive Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei durchgeführt, da die Knallgeräusche nicht nur störend für Menschen und Tiere sind, sondern durch die Entzündung nicht erlaubter Böller auch eine erhebliche Eigengefährdung der Nutzer besteht. Bei einem Vorfall konnte am Samstagabend ein 15-jähriger Jugendlicher auf seiner Flucht in den Rotenburger Fußgängerzone gestellt werden. Bei ihm wurde ein verbotener "Polenböller" aufgefunden. Der Sprengkörper wurde beschlagnahmt und gegen den Jugendlichen ein Strafverfahren eingeleitet. Ebenfalls konnten am Samstagabend drei Kinder durch die Polizei gestellt werden, die mit Feuerwerkskörpern, den Kunstrasen der Sportanlage in Sittensen beschädigt haben. Nach Aufnahme der Strafanzeigen wurden die Kinder an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

