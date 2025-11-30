Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2230 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Freitag (28.11.2025) ereignete sich in der Gögginger Straße ein Auffahrunfall. Ein Beteiligter war alkoholisiert. Gegen 21.00 Uhr war eine 28-Jährige mit ihrem Auto in der Gögginger Straße unterwegs und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein 55-Jähriger bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem Auto auf das Fahrzeug der Frau auf. Die Polizei wurde verständigt. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass der 55-Jährige alkoholisiert war. Der Mann war derart betrunken, dass ein Atemalkoholtest nicht mehr möglich war. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein des Mannes sicher. Die 28-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens muss noch geklärt werden. Der 55-Jährige besitzt die deutsche, die 28-Jährige die türkische Staatsangehörigkeit.

