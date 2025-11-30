PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2230 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Freitag (28.11.2025) ereignete sich in der Gögginger Straße ein Auffahrunfall. Ein Beteiligter war alkoholisiert. Gegen 21.00 Uhr war eine 28-Jährige mit ihrem Auto in der Gögginger Straße unterwegs und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein 55-Jähriger bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem Auto auf das Fahrzeug der Frau auf. Die Polizei wurde verständigt. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass der 55-Jährige alkoholisiert war. Der Mann war derart betrunken, dass ein Atemalkoholtest nicht mehr möglich war. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein des Mannes sicher. Die 28-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens muss noch geklärt werden. Der 55-Jährige besitzt die deutsche, die 28-Jährige die türkische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

  • 30.11.2025 – 12:00

    POL Schwaben Nord: 2232 - Polizei ermittelt wegen Widerstands

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Samstag (29.11.2025) war ein 36-Jähriger betrunken und aggressiv im Stadtgebiet unterwegs. Schließlich ging er Polizeibeamte an. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Gegen 13.45 Uhr teilte ein Zeuge den auffälligen Mann bei der Polizei mit. Dieser pöbelte Passanten an und spuckte herum. Wenig später stieg der Mann in den Linienbus 41 und verhielt sich dort ebenfalls aggressiv. Eine ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 11:35

    POL Schwaben Nord: 2229 - Unfall endet an Hauswand

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Freitagabend (28.11.2025) ereignete sich in der Blücherstraße ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde leicht verletzt. Gegen 19.00 Uhr war eine 30-Jährige mit ihrem Auto in der Schleiermacherstraße unterwegs. Als sie die Blücherstraße passieren wollte, übersah sie offenbar eine querende Autofahrerin (21 Jahre alt). Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden dabei über die ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 11:10

    POL Schwaben Nord: 2231 - Fußgängerin bei Unfall verletzt

    Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am Freitag (28.11.2025) ereignete sich in der Elisabethstraße ein Verkehrsunfall. Eine Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt. Gegen 07.15 Uhr war eine 25-Jährige mit ihrem Auto in der Elisabethstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Neuburger Straße bog die Frau nach rechts ab und übersah dabei offenbar eine 69-jährige Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die ...

    mehr
