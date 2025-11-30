Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2231 - Fußgängerin bei Unfall verletzt

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Freitag (28.11.2025) ereignete sich in der Elisabethstraße ein Verkehrsunfall. Eine Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt. Gegen 07.15 Uhr war eine 25-Jährige mit ihrem Auto in der Elisabethstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Neuburger Straße bog die Frau nach rechts ab und übersah dabei offenbar eine 69-jährige Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht und behandelt werden. Gegen die 25-Jährige (ukrainische Staatsangehörige) wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. Die 69-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell