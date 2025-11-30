Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2228 - Polizei ermittelt wegen Taschendiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (28.11.2025) ereignete sich auf dem Stadtmarkt ein Taschendiebstahl mit hohem Schaden. Gegen 11.20 Uhr war ein 62-Jähriger auf dem Stadtmarkt unterwegs. Dort wurde der Mann von einer bislang unbekannten Frau auf dessen mit Senf beschmierten Rucksack und Jacke aufmerksam gemacht. Die Unbekannte half dem Mann zunächst und entfernte sich anschließend. Kurze Zeit später stellte der 62-Jährige fest, dass ein hoher Geldbetrag aus dessen Jackentasche fehlte. Unmittelbar zuvor hob der Mann Geld bei einem Bankautomaten ab. Aktuell geht die Polizei von einem geplanten Trickdiebstahl durch die genannte Frau aus. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Täterin sowie eine mögliche Komplizin wurden als ca. 25 Jahre alt mit osteuropäischem Aussehen beschrieben. Eine Frau trug weiße Kleidung, die andere Frau schwarze Kleidung. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang, in derartigen Situationen misstrauisch zu sein und auf seine Wertsachen zu achten. Hinweise zu den Frauen oder ähnlichen Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter Tel. 0821/323-2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell