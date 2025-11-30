PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2226 - Frau nach Ladendiebstahl in Haft

Augsburg (ots)

   ---------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg
                    ---------------

Innenstadt - Am Donnerstag (27.11.2025) entwendete eine 20-Jährige mehrere Kleidungsstücke aus einem Bekleidungsgeschäft in der Straße "Unter dem Bogen". Hierbei schlug die 20-Jährige einen 25-Jährigen, der die Frau an ihrer Flucht hindern wollte. Gegen 11.00 Uhr beobachteten Zeugen den Diebstahl und stellten die 20-Jährige zur Rede. Hierbei schlug die 20-Jährige den 25-Jährigen. Dieser wollte die Frau an der Flucht hindern. Der 25-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Eine Streife konnte die 20-Jährige schließlich antreffen und festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde die 20-Jährige am Freitag (28.11.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Diebstahls sowie Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Die 20-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Diebstahls und Körperverletzung gegen die 20-Jährige. Die 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

