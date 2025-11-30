POL Schwaben Nord: 2227 - Überschrift Pressemeldung

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Samstag (29.11.2025) fuhr offenbar eine 24-Jährige in der Leonhard-Hausmann-Straße alkoholisiert mit einem E-Scooter. Gegen 02.45 Uhr fiel einer Polizeistreife die 24-Jährige auf, als sie mit einem E-Scooter unterwegs war. Den Beamten bemerkten dabei alkoholtypisches Verhalten bei der Frau. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Die Fahrt war somit beendet und die Frau musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Gegen die Frau wird nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Sie besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

