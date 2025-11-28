PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (27.11.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Täter drei Autos auf einem Firmengelände in der Proviantbachstraße.

Gegen 20.00 Uhr verständigten Passanten die Polizei. Zuvor hatten diese ein verdächtiges Geräusch wahrgenommen. Kurz darauf fiel den Passanten eine männliche Person auf, die zwischen den Autos hervorkam. Bei Nachschau konnten drei beschädigte Autos festgestellt werden. An den Autos wurden die Reifen zerstochen. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

